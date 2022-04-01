Бастрыкин поручил расследовать информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров.

«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя», — говорится в сообщении на сайте СК.

По имеющимся данным, боевики убивали сотрудников правоохранительных органов в Мариуполе, чтобы создать постановочные фото- и видеозаписи. С помощью этих материалов националисты намеревались «обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений».

Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.