Бастрыкин поручил расследовать информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать озвученную беженцем информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров.
Бастрыкин поручил расследовать информацию об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе
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«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя», — говорится в сообщении на сайте СК.

По имеющимся данным, боевики убивали сотрудников правоохранительных органов в Мариуполе, чтобы создать постановочные фото- и видеозаписи. С помощью этих материалов националисты намеревались «обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений».

Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.

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