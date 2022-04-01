Российская армия за сутки продвинулась на 8 км в рамках спецоперации в Донбассе

Короткая ссылка
Российская армия взяла под контроль посёлок Урожайное в Донецкой области и за сутки продвинулась на 8 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская армия за сутки продвинулась на 8 км в рамках спецоперации в Донбассе
  • РИА Новости

«Подразделения российских вооружённых сил завершили зачистку от националистов населённого пункта Урожайное и ведут бой с украинской 540-й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Глубина продвижения за день составила 8 км», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что ВС России уничтожили украинскую мотопехотную роту, усиленную танковым взводом.

Всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожены 124 самолёта и 82 вертолёта, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее стало известно, что российские военные высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить