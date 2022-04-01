Российская армия за сутки продвинулась на 8 км в рамках спецоперации в Донбассе

Российская армия взяла под контроль посёлок Урожайное в Донецкой области и за сутки продвинулась на 8 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооружённых сил завершили зачистку от националистов населённого пункта Урожайное и ведут бой с украинской 540-й отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом «Октябрь». Глубина продвижения за день составила 8 км», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что ВС России уничтожили украинскую мотопехотную роту, усиленную танковым взводом.

Всего с начала проведения спецоперации российскими войсками уничтожены 124 самолёта и 82 вертолёта, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее стало известно, что российские военные высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское.