Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ).

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Сегодня принято ещё одно решение касательно двух антигероев», — заявил украинский лидер.

По его словам, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.

Зеленский добавил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».

20 марта украинский президент подписал указ о продлении на 30 дней срока действия военного положения на Украине.