Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Сегодня принято ещё одно решение касательно двух антигероев», — заявил украинский лидер.
По его словам, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.
Зеленский добавил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».
20 марта украинский президент подписал указ о продлении на 30 дней срока действия военного положения на Украине.