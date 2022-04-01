Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение о лишении званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ).

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Сегодня принято ещё одно решение касательно двух антигероев», — заявил украинский лидер.

По его словам, речь идёт о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.

Зеленский добавил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».

20 марта украинский президент подписал указ о продлении на 30 дней срока действия военного положения на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить