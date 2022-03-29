На Украине ввели уголовную ответственность за распространение данных о военной технике ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение данных о перемещении и дислокации военной техники ВСУ.
На Украине ввели уголовную ответственность за распространение данных о военной технике ВСУ
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

«Зеленский подписал закон Украины... об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движении, перемещении или размещении Вооружённых сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований», — сообщается в Telegram-канале Верховной рады Украины.

Отмечается, что речь идёт о перемещении войск в условиях военного положения.

Ранее первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что украинский лидер подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».

Нарушителям грозит срок до 15 лет заключения.

Кроме того, Зеленский подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.

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