На Украине ввели уголовную ответственность за распространение данных о военной технике ВСУ
- AFP
- © Anatolii Stepanov
«Зеленский подписал закон Украины... об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движении, перемещении или размещении Вооружённых сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований», — сообщается в Telegram-канале Верховной рады Украины.
Отмечается, что речь идёт о перемещении войск в условиях военного положения.
Ранее первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко сообщил, что украинский лидер подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».
Нарушителям грозит срок до 15 лет заключения.
Кроме того, Зеленский подписал закон, позволяющий жителям страны использовать оружие во время военного положения.