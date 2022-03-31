Минобороны рассказало об эвакуации в Россию более 527 тысяч человек с начала спецоперации

В Россию с момента начала спецоперации на Украине эвакуировали 527 607 человек, включая более 108 тыс. детей. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки российскими вооружёнными силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 182 человека, из них 3412 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 527 607 человек, из которых 108 219 — дети», — заявил он.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 267 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о своей готовности к содействию безопасной эвакуации мирного населения из Мариуполя.