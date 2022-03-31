В Минобороны России рассказали о продвижении сил ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о продвижении сил Луганской и Донецкой народных республик.
В Минобороны России рассказали о продвижении сил ЛНР и ДНР
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады на 2 км. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил он.

Также, по его словам, группировка войск ДНР, продолжая наступление, установила контроль над частью населённого пункта Новобахмутовка.

«Ведёт бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населённого пункта Новосёловка Вторая. За день уничтожено свыше 50 националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей», — добавил Конашенков.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить