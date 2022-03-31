В Минобороны России рассказали о продвижении сил ЛНР и ДНР

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о продвижении сил Луганской и Донецкой народных республик.

«Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, продвинувшись за день вглубь обороны 57-й отдельной мотопехотной бригады на 2 км. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил он.

Также, по его словам, группировка войск ДНР, продолжая наступление, установила контроль над частью населённого пункта Новобахмутовка.

«Ведёт бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населённого пункта Новосёловка Вторая. За день уничтожено свыше 50 националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей», — добавил Конашенков.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.