Постпред России Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса

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Миссия ОБСЕ фактически отгородилась от Донбасса, ни один сотрудник организации никогда не бывал там. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич.
Постпред России Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ отгородилась от Донбасса
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

По его словам, российская сторона до последнего была уверена, что этот инструмент ОБСЕ будет работать в объективном режиме.

«К сожалению, этого не произошло. Поэтому держать такую миссию, которая отгородилась, по сути, от Донбасса. А я вам хочу сказать, что по факту и сама организация провела некую разделительную линию на Украине по линии соприкосновения», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

Лукашевич добавил, что ни один функционер ОБСЕ никогда не бывал на территории Донбасса, «всё ограничивалось только поездкой до линии соприкосновения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Совет Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не реагируют на факты издевательства над российскими военнопленными со стороны ВСУ.

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