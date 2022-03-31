Минобороны России: Пентагон участвовал в реализации биологических проектов на Украине

Пентагон принимал участие в планировании и реализации биологических проектов на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины», — сказал Кириллов.

Он также привёл фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

«Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA и директор программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же — автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов», — добавил Кириллов.

Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине, отметил он.

«Под её непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP-6, UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, конго-крымскую лихорадку, лептоспироз», — пояснил он.

Кириллов отметил, что вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона — компанией Metabiota.

Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках программы по совместному снижению угрозы, уточнил он.