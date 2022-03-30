Fox News: Пентагон по меньшей мере 14 лет финансировал биолаборатории на Украине

Пентагон с 2007—2008 годов занимался исследованием смертоносных патогенов на территории Украины, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон со ссылкой на документы, которые были предоставлены бывшим высокопоставленными чиновником. Журналист подчеркнул, что часть этих работ была связана с биооружием.

«Теперь нам известно больше. В эти выходные наша программа получила от бывшего высокопоставленного американского чиновника ряд документов, из которых видно, что власти США через Пентагон действительно финансировали исследования смертоносных патогенов на Украине», — сказал Карлсон.

Он добавил, что согласно одному из документов Пентагон одобрил разработку «проекта мультипатогенного картирования», чтобы, помимо прочего, «взять молекулярные сигнатуры патогенов, эндемичных для Украины, и для переноса штаммов».

«Итак, то, о чём мы сообщали в нашей программе, подтвердилось. Пентагон действительно изучает патогены на Украине. Мы до сих пор не знаем точно сути этих исследований. Объяснения, которые они нам дали, смехотворны. Мы не знаем, как давно это делается, но знаем, что не менее 14 лет», — рассказал журналист.