Премьер Италии Драги: Путин заявил, что для встречи с Зеленским ещё не пришло время

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Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Премьер Италии Драги: Путин заявил, что для встречи с Зеленским ещё не пришло время
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«Я выразил своё убеждение в том, что для развязывания некоторых основных «узлов» необходима встреча с президентом Зеленским... Ответ был: время ещё не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперёд», — заявил Драги в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме. Его слова приводит РИА Новости.

Телефонный разговор Путина и Драги состоялся 30 марта. Как сообщалось, российский президент, в частности, дал премьеру Италии пояснения в связи с решением перейти на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран.

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