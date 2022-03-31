Глава ДНР Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

РИА Новости

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«Постановляю: создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполь», — говорится в документе. Указ датирован 31 марта. Ранее Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе.