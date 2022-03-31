Глава ДНР Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил сформировать администрацию Мариуполя. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Постановляю: создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполь», — говорится в документе.
Указ датирован 31 марта.
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