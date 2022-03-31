Минобороны заявило о блокировании Киевом 68 иностранных судов в портах

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о блокировании Киевом 68 иностранных судов в украинских портах.
Минобороны заявило о блокировании Киевом 68 иностранных судов в портах
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Конашенков прокомментировал ложные утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы блокировании в украинских портах около 100 иностранных судов.

«Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах Черноморска, Одессы, Николаева и Южного 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерре Леоне, Коморским Островам, Белизу, Либерии, Каймановым Островам, Дании, Сирии», — сказал он.

По словам Конашенкова, российская сторона ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывает безопасный коридор протяжённостью 80 и шириной 3 морских мили для выхода этих судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

Представитель Минобороны добавил, что, как заявили экипажи указанных кораблей, «любой выход иностранного судна из украинских портов запрещён украинскими властями под угрозой немедленного затопления».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.

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