Постпредство России заявило о мерах для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине

Россия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, подконтрольных российским подразделениям, следует из заявления постпредства России при международных организациях в Вене.

«Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, находящихся под охраной российских вооружённых сил», — говорится в Telegram-канале постпредства.

Как заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине.

По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.