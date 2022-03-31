Постпредство России заявило о мерах для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине

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Россия предпринимает все усилия для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, подконтрольных российским подразделениям, следует из заявления постпредства России при международных организациях в Вене.
Постпредство России заявило о мерах для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, находящихся под охраной российских вооружённых сил», — говорится в Telegram-канале постпредства.

Как заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, МАГАТЭ в ближайшие дни представит ряд инициатив по обеспечению безопасности ядерных объектов на Украине. 

По его словам, гендиректор организации находится в тесном контакте с российскими и украинскими властями по этому вопросу.

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