В ДНР за время эскалации погибли 70 мирных жителей и 857 пострадали

В Донецкой Народной Республике за время эскалации погибли 70 мирных жителей и 857 пострадали. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.

«За 42 дня эскалации со стороны ВФУ погибли 70 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 857 мирных жителей (569 — с ранее освобождённой территории)», — заявили в представительстве республики.

В числе пострадавших 56 детей.

Также сообщается, что за 42 дня украинские войска выпустили по территории ДНР более 17,9 тыс. боеприпасов.

Ранее в ЛНР заявили, что за шесть недель в результате обстрелов республики со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей. Ещё 15 пострадали, в том числе трое детей.