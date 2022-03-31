В ДНР за время эскалации погибли 70 мирных жителей и 857 пострадали

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В Донецкой Народной Республике за время эскалации погибли 70 мирных жителей и 857 пострадали. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК.
В ДНР за время эскалации погибли 70 мирных жителей и 857 пострадали
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«За 42 дня эскалации со стороны ВФУ погибли 70 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 857 мирных жителей (569 — с ранее освобождённой территории)», — заявили в представительстве республики.

В числе пострадавших 56 детей.

Также сообщается, что за 42 дня украинские войска выпустили по территории ДНР более 17,9 тыс. боеприпасов. 

Ранее в ЛНР заявили, что за шесть недель в результате обстрелов республики со стороны ВСУ погибли 12 мирных жителей. Ещё 15 пострадали, в том числе трое детей.

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