Российские подразделения за ночь поразили 52 военных объекта ВСУ

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Российские военные за ночь ударили по 52 объектам ВСУ, следует из заявления Минобороны России.
Российские подразделения за ночь поразили 52 военных объекта ВСУ
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Как уточнили в ведомстве, российские подразделения поразили четыре командных пункта, один ЗРК С-300 южнее населённого пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово.

Также удары были нанесены по двум РСЗО, одному складу боеприпасов и ракетно-артиллерийскому вооружению, двум складам ГСМ, 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования «уничтожены крупные базы горючего ВСУ в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск».

Ранее были опубликованы кадры работы ударных вертолётов Ка-52 ВКС России, которые уничтожили укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники ВСУ.

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