Сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ

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Сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сотрудники Росгвардии задержали в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ
  • AP
  • © Vadim Ghirda

Отмечается, что поисковая группа Росгвардии проводила специальные адресные мероприятия на территории Киевской области. При досмотре жилого дома группа обнаружила подозрительного мужчину.

«Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

В ходе досмотра его места проживания сотрудники обнаружили семь единиц огнестрельного оружия и свыше 240 патронов различного калибра.

В сообщении говорится, что «предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области».

Ранее сотрудники Росгвардии доставили более 20 тонн гумпомощи жителям Киевской области.

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