Аналитик Оленченко прокомментировал ситуацию с флагом посольства Словении в Киеве

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о снятии флага Словении с посольства страны в Киеве по причине его сходства с российским.
Аналитик Оленченко прокомментировал ситуацию с флагом посольства Словении в Киеве
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  • © Jure Ahtik / EyeEm

«Если украинские власти так ставят вопрос дистанцироваться от всего, что в их понимании олицетворяет Россию, то это говорит о каком-то у них комплексе. Комплексе неумения вести диалог, непонимания культурных ценностей, нежелания строить равноправные отношения», — пояснил аналитик.

По его мнению, просьба снять национальный флаг Словении по причине схожести с российским флагом свидетельствует также о комплексе неполноценности у нынешних украинских властей.

«Что касается Словении, то, конечно, их желание подыграть и выступить в унисон с украинскими властями не делает им чести. Это унижение собственного национального достоинства», — пояснил Оленченко.

Он также отметил, что Словения в принципе никогда «не отличалась русофильской позицией». Таким образом, на уровне символов власти Украины и Словении стремятся продемонстрировать свою русофобию, считает специалист.

«По-моему, в их русофобии уже никто не сомневается. Более того, она исчерпала свой потенциал», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что посольство Словении в Киеве осталось без флага перед входом, так как его сняли по причине сходства с российским.

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