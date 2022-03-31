В ДНР заявили, что украинским военным не дадут коридор для выхода из Мариуполя

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Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя.

«Да, мы гарантируем сохранить им (украинским военным. — RT) жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — рассказал Басурин в беседе с  РИА Новости.

Он пояснил, что им уж было сделано такое предложение, но последовал отказ.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации 627 человек из Мариуполя за сутки.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели 67 мирных жителей за 40 дней из-за обстрелов украинских войск.

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