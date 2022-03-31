В ДНР заявили, что украинским военным не дадут коридор для выхода из Мариуполя

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя.

«Да, мы гарантируем сохранить им (украинским военным. — RT) жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — рассказал Басурин в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что им уж было сделано такое предложение, но последовал отказ.

Ранее в ДНР заявили об эвакуации 627 человек из Мариуполя за сутки.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели 67 мирных жителей за 40 дней из-за обстрелов украинских войск.