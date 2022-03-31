В ДНР заявили, что украинским военным не дадут коридор для выхода из Мариуполя
«Да, мы гарантируем сохранить им (украинским военным. — RT) жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — рассказал Басурин в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что им уж было сделано такое предложение, но последовал отказ.
Ранее в ДНР заявили об эвакуации 627 человек из Мариуполя за сутки.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о гибели 67 мирных жителей за 40 дней из-за обстрелов украинских войск.