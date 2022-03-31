Кварчия: Абхазия не намерена входить в состав России
«Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит», — рассказал он в беседе с Интерфакс.
По словам Кварчии, Россия является стратегическим союзником Абхазии.
« Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идёт о ликвидации независимости республики», — пояснил он.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики.
Референдум об объединении Южной Осетии с Россией может состояться после 10 апреля