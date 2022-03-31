Кварчия: Абхазия не намерена входить в состав России

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Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что конституция не позволяет республике лишиться своей независимости и войти в состав другого государства.

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит», — рассказал он в беседе с Интерфакс.

По словам Кварчии, Россия является стратегическим союзником Абхазии.

« Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идёт о ликвидации независимости республики», — пояснил он.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики.

Референдум об объединении Южной Осетии с Россией может состояться после 10 апреля

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