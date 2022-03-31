Минобороны: в Харькове складывается критическая гуманитарная ситуация

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В Минобороны России рассказали, что гуманитарная обстановка в украинском Харькове продолжает стремительно ухудшаться.

«Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мирным жителями сложно получить медицинскую помощь, так как лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны, а жизненно важные лекарства в аптеках отсутствуют.

«Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят — боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны», — заключается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили о блокировании украинскими военными мирных жителей в Харькове.

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