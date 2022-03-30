Глава Чечни Кадыров обратился к ВСУ и напомнил, что уступок в операции на Украине не будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении не идти «ни на какие уступки» в спецоперации по защите Донбасса. Глава республики выразил уверенность в том, что в течение нескольких дней будут взяты под контроль основные объекты на Украине.

«И в последующем зайдём в Киев. Если Киев сам не придёт к нам, то мы должны прийти в гости», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также обратился к ВСУ и СБУ.

«Встаньте рядом с нами, с Министерством обороны, давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев, нациков. Ваши предки воевали против них. Вы откуда взялись? Вы что, безродные, что ли? Нет у вас ни одного лидера, чтобы взять всё в свои руки и сказать: «Да, я поведу свой народ на правильный путь», — заявил он.

Рамзан Кадыров также сообщил, что чеченские силовики устраняют разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.