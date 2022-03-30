Глава Чечни Кадыров обратился к ВСУ и напомнил, что уступок в операции на Украине не будет

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении не идти «ни на какие уступки» в спецоперации по защите Донбасса. Глава республики выразил уверенность в том, что в течение нескольких дней будут взяты под контроль основные объекты на Украине.
Глава Чечни Кадыров обратился к ВСУ и напомнил, что уступок в операции на Украине не будет
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«И в последующем зайдём в Киев. Если Киев сам не придёт к нам, то мы должны прийти в гости», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также обратился к ВСУ и СБУ.

«Встаньте рядом с нами, с Министерством обороны, давайте вместе уничтожим этих шайтанов, бандеровцев, нациков. Ваши предки воевали против них. Вы откуда взялись? Вы что, безродные, что ли? Нет у вас ни одного лидера, чтобы взять всё в свои руки и сказать: «Да, я поведу свой народ на правильный путь», — заявил он.

Рамзан Кадыров также сообщил, что чеченские силовики устраняют разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить