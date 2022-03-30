Глава ДНР Пушилин рассказал об эвакуации из Мариуполя около 140 тысяч человек

Около 140 тыс. человек эвакуированы из Мариуполя в Россию, ДНР и близлежащие населённые пункты. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Всего вышли из Мариуполя порядка 140 тыс. Это те только данные, которые у нас есть», — приводит ТАСС его слова в эфире проекта «Соловьёв LIVE».

Пушилин добавил, что, помимо ДНР и России, люди выезжали в западном направлении, в близлежащие населённые пункты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны 29 марта эвакуированы свыше 19,2 тыс. человек из ДНР и ЛНР и с Украины.