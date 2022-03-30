Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осаду украинскими военными роддома в Мариуполе
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осады роддома №2 в городе Мариуполе украинскими боевиками», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В СК добавили, что украинская сторона не разрешает женщинам из роддома выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города.
«По данным Штаба (территориальной обороны ДНР. — RT), в роддоме №2 находятся около 100 человек, из них 37 детей, пять новорождённых», — отмечается в заявлении.
Ранее Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова под Мариуполем.