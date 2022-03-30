Армия России форсировала реку Шайтанка и ведёт бой с ВСУ на подступах к Великой Новосёлке

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Российские военнослужащие во время наступления форсировали реку Шайтанка и вступили в бой с украинскими военными на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Армия России форсировала реку Шайтанка и ведёт бой с ВСУ на подступах к Великой Новосёлке
  • РИА Новости

«Вооружённые силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка», — сказал он.

В настоящее время Вооружённые силы России проводят плановую перегруппировку войск на Киевском и Черниговском направлениях.

Это происходит после того, как военные выполнили задачи, куда входил план сковать силы противника на поле боя и без штурма городов нанести вооружённым формированиям киевского режима поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий армии России.

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