Российские военнослужащие во время наступления форсировали реку Шайтанка и вступили в бой с украинскими военными на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооружённые силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укреплённую оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населённому пункту Великая Новосёлка», — сказал он.

В настоящее время Вооружённые силы России проводят плановую перегруппировку войск на Киевском и Черниговском направлениях.

Это происходит после того, как военные выполнили задачи, куда входил план сковать силы противника на поле боя и без штурма городов нанести вооружённым формированиям киевского режима поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий армии России.