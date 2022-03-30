Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе по разным направлениям

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям.

По его словам, для этого есть основания.

«Мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населённые пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений», — сказал он в эфире Первого канала.

Он добавил, что ситуация в Мариуполе остаётся сложной.

Ранее сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.