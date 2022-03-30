Мединский заявил о наличии доказательств подготовки Киевом наступления на Донбасс

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Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил о наличии неопровержимых доказательств того, что Киев планировал в ближайшее время начать наступление на Донбасс.
Мединский заявил о наличии доказательств подготовки Киевом наступления на Донбасс
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Он отметил, что российские требования годами игнорировались, а из Украины, точнее из украинской территории, НАТО создавало антироссийский плацдарм.

«Вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на её территории казалось вопросом уже решённым. Вопрос был только во времени», — сказал он.

По его словам, доказано, что на Украине проводилась и целенаправленная работа по созданию биологического оружия. Мединский добавил, что «более того, в публичную сферу был вброшен и вопрос о приобретении Украиной ядерного оружия».

«Есть неопровержимые доказательства того, что Киев планировал начать в ближайшее время наступление против Донбасса, и тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших, российских граждан», — сказал он.

Мединский объяснил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию в этих условиях.

Также Мединский сообщил, что Украина на переговорах в Стамбуле заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых настаивала Россия на протяжении последних лет.

При этом он подчеркнул, что переговоры продолжаются.

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