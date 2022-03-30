Песков назвал позитивные моменты по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор», — сказал Песков.

Он добавил, каких-то прорывов нет.

«Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа», — заявил пресс-секретарь президента.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано также прокомментировал итоги переговоров делегаций России и Украины, которые прошли 29 марта в Стамбуле.