Песков назвал позитивные моменты по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле
- РИА Новости
«Позитивным является, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор», — сказал Песков.
Он добавил, каких-то прорывов нет.
«Ещё предстоит весьма и весьма длительная работа», — заявил пресс-секретарь президента.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано также прокомментировал итоги переговоров делегаций России и Украины, которые прошли 29 марта в Стамбуле.