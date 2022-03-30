Политолог Мирзаян заявил, что стратегия Зеленского заключается в максимальном затягивании времени

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Политолог Геворг Мирзаян в стриме RT «Летучка» высказал мнение о ходе переговоров российской и украинской делегаций.
Политолог Мирзаян заявил, что стратегия Зеленского заключается в максимальном затягивании времени
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Его (Зеленского. — RT) стратегия не в том, чтобы что-то подписать, а в том, чтобы максимально тянуть время», — сказал он.

Мирзаян также отметил, что, по его мнению, Украина не пойдёт на условия России.

«Встреча (Путина и Зеленского. — RT) состоится только тогда, когда будет парафирован комплексный договор между Россией и Украиной, включающий в себя ряд пунктов. На эти условия Украина не пойдёт, а значит, никакого саммита не будет», — сказал он.

Политолог добавил, что заявление о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направления — это не уступка, а оперативное решение Минобороны, принятое из соображений военной необходимости.

Ранее помощник президента Владимир Мединский, глава российской делегации, заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине.

Замминистра обороны России Александр Фомин, в частности, сказал, что принято решение сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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