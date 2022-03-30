Минобороны России показало остатки уничтоженной украинской системы С-300
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В ролике продемонстрированы разбитая позиция С-300: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.
Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
Также утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.