Минобороны России показало остатки уничтоженной украинской системы С-300

Минобороны России показало детальное видео с уничтоженной украинской зенитной ракетной системой С-300.

В ролике продемонстрированы разбитая позиция С-300: несколько разрушенных и сгоревших самоходных огневых установок системы, в том числе с разлетевшимися в стороны транспортно-пусковыми контейнерами зенитных ракет.

Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Также утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.