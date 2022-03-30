Корреспондент RT рассказал об оказании гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Корреспондент RT Arabic Максим Аль-Тури в стриме «Летучка» рассказал об оказании гуманитарной помощи жителям Мариуполя.

По его словам, многие люди остались без жилья. Жители просят предоставить им медикаменты и продукты.

Корреспондент рассказал, что власти России и ДНР привозят в Мариуполь огромное количество гуманитарной помощи.

«У многих людей создаётся впечатление, что это было сделано намеренно со стороны нацбатов: как можно больше нанести урона, зная, что Донецку потом придётся город восстанавливать», — заявил он.

По его словам, украинские военные и националисты заходили в подъезды и занимали квартиры.

«Практически все рассказывают, что они просили украинских силовиков и боевиков оттуда выходить, сообщали, что дети здесь, женщины, и это встречалось агрессией с их стороны, были угрозы, часто применяли физическую силу против гражданского населения», — отметил Аль-Тури.

29 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города.