Глава ДНР Пушилин заявил о продолжении зачистки центральных районов в Мариуполе

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города.
Глава ДНР Пушилин заявил о продолжении зачистки центральных районов в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев снял с помощью коптера улицы в Мариуполе, где проходят боевые действия.

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