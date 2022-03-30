Глава МИД КНР предложил Швейцарии вместе содействовать урегулированию кризиса на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом предложил объединить усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КНР.

«Китай и Швейцария по ситуации на Украине стремятся к единой цели», — цитирует ТАСС Ван И.

По его словам, «таким образом, нужно как можно скорее добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис».

Министр также подчеркнул, что санкции Запада против России «лишь осложнят и без того непростую международную обстановку».

Ранее швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил, что страна готова выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине либо принять у себя переговоры.