Глава МИД КНР предложил Швейцарии вместе содействовать урегулированию кризиса на Украине
- РИА Новости
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«Китай и Швейцария по ситуации на Украине стремятся к единой цели», — цитирует ТАСС Ван И.
По его словам, «таким образом, нужно как можно скорее добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис».
Министр также подчеркнул, что санкции Запада против России «лишь осложнят и без того непростую международную обстановку».
Ранее швейцарский президент Иньяцио Кассис заявил, что страна готова выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании на Украине либо принять у себя переговоры.