В ДНР заявили об обстреле Михайловки со стороны украинских военных

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н. п. Троицкое — н. п. Михайловка, выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также в ДНР отметили, что военные Украины обстреляли Горловку и Донецк. По Донецку было выпущено десять снарядов калибра 122 мм, по Горловке выпущено 20 гранат из АГС.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.