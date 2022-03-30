В ДНР заявили об обстреле Михайловки со стороны украинских военных

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР.
В ДНР заявили об обстреле Михайловки со стороны украинских военных
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н. п. Троицкое — н. п. Михайловка, выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также в ДНР отметили, что военные Украины обстреляли Горловку и Донецк. По Донецку было выпущено десять снарядов калибра 122 мм, по Горловке выпущено 20 гранат из АГС.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.

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