Небензя потребовал объяснить использование националистами автомобиля ООН с дипномерами

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Россия ждёт разъяснений в связи с информацией об использовании украинскими националистами в боевых действиях автомобиля ООН с дипломатическим номером. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН Вооружёнными силами Украины»,— цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, «Россия ожидает ответа на последний запрос по ооновскому автомобилю с дипломатическим номером DP 210015, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов».

Василий Небензя также не исключил, что вооружение на Украину с Запада могут ввозить на медицинских или грузовых машинах.

Он отметил, что из публикаций в интернете видно, что в распоряжении ВСУ оказались автомобили компании по доставке DHL, которые используются для перевозки вооружений.

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