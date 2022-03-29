Военный ВСУ рассказал, как сдался российским войскам в районе Волновахи

Украинский военнопленный рассказал, что командование Вооружённых сил Украины бросило его без оружия в посёлке Благодатное в районе Волновахи. По его словам, он сдался без сопротивления российским военным.

«В село Благодатное нас завели 12 марта, не предупредив ни о чём, не сказав, какая обстановка. В конце мы узнали, что находились в кольце», — заявил он.

По его словам, когда начался штурм, он был без оружия, с одним биноклем.

«В итоге, когда я спросил, можно ли мне оружие — пехота идёт, — передо мной закрылась дверь. Сказали: «Всё остальное тебе дадут потом». Когда пришли войска России, спокойно сдался, без какого-либо сопротивления», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что украинских военных обучают иностранные инструкторы.

«В Черкасской области, по словам моего командира, который приехал в тот момент с учений, были инструктора из Великобритании по обучению NLAW — британскому ракетному комплексу», — заявил он.

Ранее задержанные в Херсоне бойцы Вооружённых сил Украины рассказали, как их бросило командование. RT публикует видео с их заявлениями.