Задержанные в Херсоне военные ВСУ рассказали, как их бросило командование

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Задержанные в Херсоне бойцы Вооружённых сил Украины рассказали, как их бросило командование. RT публикует видео с их заявлениями.

Подразделение задержанных украинских военных было разбито российскими войсками 24 февраля под Антоновским мостом.

Украинские военные получили ранения и попали в областную клиническую больницу Херсона. После этого местные волонтёры вывезли их в гражданской одежде в хостел, где их впоследствии обнаружили. 

«Стоял на второй линии, так как не подготовлен. Бросили, ни вооружения, ничего не было. Нас не готовили», — заявил один из военных.

Другой боец ВСУ заявил, что украинское командование своих военных «просто утилизировало как бы, если честно». По его словам, после первого дня даже офицера не было с ними.

«Нас в решето превратили. В больницу привезли, после больницы перешли в хостел, и до сих пор никакой связи и информации от нашего начальства нету... По сути, нас бросили», — заявил ещё один задержанный военный.

Также один из бойцов рассказал, что с ним обходятся нормально и у него на данный момент всё хорошо.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

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