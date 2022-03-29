Мэр Донецка заявил, что запасов воды в городе осталось не более чем на две недели

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что запасов воды в городе осталось не более чем на две недели.
Мэр Донецка заявил, что запасов воды в городе осталось не более чем на две недели
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

По его словам, переход на сокращённый график подачи воды населению не решил проблему.

«Запасов осталось не более чем на две недели», — приводит его слова ДАН.

Кулемзин добавил, что из-за нехватки воды с 30 марта в Донецке отключат центральное отопление.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что подача питьевой воды в Донецке будет осуществляться раз в двое суток.

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