В ДНР сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Донецке и Макеевке
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«В Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Жителям рекомендовали в текущей обстановке обеспечить запас воды на несколько дней.
Также в штабе сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Макеевке.
«Подача воды (в Макеевке) будет осуществляться с 18:00 до 21:00 один раз в 72 часа», — отмечается в сообщении.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что запасов воды в городе хватит на три недели.