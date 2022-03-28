В ДНР сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Донецке и Макеевке

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что подача питьевой воды в Донецке будет осуществляться раз в двое суток.

«В Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Жителям рекомендовали в текущей обстановке обеспечить запас воды на несколько дней.

Также в штабе сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Макеевке.

«Подача воды (в Макеевке) будет осуществляться с 18:00 до 21:00 один раз в 72 часа», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что запасов воды в городе хватит на три недели.