В ДНР сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Донецке и Макеевке

Короткая ссылка
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что подача питьевой воды в Донецке будет осуществляться раз в двое суток.
В ДНР сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Донецке и Макеевке
  • globallookpress.com
  • © V Ictor/XinHua

«В Донецке сокращена подача питьевой воды. Подача воды будет осуществляться с 19:00 до 21:00 один раз в 48 часов», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Жителям рекомендовали в текущей обстановке обеспечить запас воды на несколько дней.

Также в штабе сообщили о сокращении подачи питьевой воды в Макеевке.

«Подача воды (в Макеевке) будет осуществляться с 18:00 до 21:00 один раз в 72 часа»,  — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что запасов воды в городе хватит на три недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить