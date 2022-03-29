Глава ДНР Пушилин заявил, что Украине нельзя верить в ходе переговоров

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украине нельзя верить в ходе переговоров.
Глава ДНР Пушилин заявил, что Украине нельзя верить в ходе переговоров
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Таким образом он прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.

Он заявил, что у Донецка есть семилетний опыт переговоров с Киевом.

«Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, Украина «недоговороспособна и несамостоятельна».

«Поэтому всё то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — сказал Пушилин.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT заявил, что российская сторона рассматривает письменные предложения Украины, переданные украинской делегацией, как шаг навстречу.

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