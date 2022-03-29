Публицист Шурыгин прокомментировал заявление о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях

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Военный публицист Владислав Шурыгин прокомментировал в разговоре с RT заявление Минобороны России о сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях.
Публицист Шурыгин прокомментировал заявление о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях
  • РИА Новости

«То, что мы объявили о сокращении активности, — это де-юре признание того, что де-факто на Киевском и Черниговском направлениях мы ведём только разведку и занимаемся обороной. Поэтому мы только подтверждаем то, чем мы уже занимались. Про юг ничего не сказано. Конечно, если мы дальше продолжим утюжить группировку в Донбассе, в Мариуполе, а потом дальше продолжим операцию на юге, это абсолютно нормально», — сказал он.

В Минобороны России объявили о принятии решения сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

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