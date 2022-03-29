Депутат Шаманов: российский спецназ захватил причастных к пыткам над пленными на Украине
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Соответствующее заявление Шаманов сделал в ходе круглого стола «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».
«(Те, кто. — RT) измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал он.
По его словам, речь идёт об украинских гражданах из фанатской группировки футбольного клуба «Металлист».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с военнопленными на Украине.
В сети были распространены видеоролики, на которых украинский националист жестоко убивает россиянина, руки которого связаны за спиной. На ещё одном ролике националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.
Подробнее — в материале RT.