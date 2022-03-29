Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия заявила Украине протест из-за видео с издевательствами над российскими военными.

Об этом он сказал по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жёсткие меры, если первыми их поймают, (в отношении. — RT) тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.

Он добавил, что «если поймают наши, то сами понимаете».

Также Мединский анонсировал заявление по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле через несколько часов.

Ранее RT опубликовал видео из дворца Долмабахче в Стамбуле, где начались переговоры России и Украины.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.