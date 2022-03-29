Шойгу заявил об уничтожении около 600 иностранных наёмников на Украине за две недели

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников
Шойгу заявил об уничтожении около 600 иностранных наёмников на Украине за две недели
  • РИА Новости
  • © Вадим Савицкий

Также он отметил на селекторном совещании, что ещё более 500 наёмников покинули украинскую территорию.

«За последние две недели страну покинули более 500 наёмников и ещё около 600 уничтожены», — сказал Шойгу.

По его словам, «продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников».

«В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения «Искандерами» базы наёмников на Украине.

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