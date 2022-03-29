Шойгу заявил об уничтожении около 600 иностранных наёмников на Украине за две недели

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине за последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников

Также он отметил на селекторном совещании, что ещё более 500 наёмников покинули украинскую территорию.

«За последние две недели страну покинули более 500 наёмников и ещё около 600 уничтожены», — сказал Шойгу.

По его словам, «продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников».

«В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения «Искандерами» базы наёмников на Украине.