Источник: в Стамбуле начались переговоры глав делегаций России и Украины

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Переговоры тет-а-тет главы делегации России, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии начались в Стамбуле.
Источник: в Стамбуле начались переговоры глав делегаций России и Украины
  • РИА Новости
  • © Сергей Карпухин/Pool

Об этом RT сообщил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что диалог российской и украинской делегаций пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск 29 марта.

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