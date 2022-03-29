Источник: в Стамбуле начались переговоры глав делегаций России и Украины
Переговоры тет-а-тет главы делегации России, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии начались в Стамбуле.
- РИА Новости
- © Сергей Карпухин/Pool
Об этом RT сообщил источник.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что диалог российской и украинской делегаций пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск 29 марта.
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