Источник: в Стамбуле начались переговоры глав делегаций России и Украины

Переговоры тет-а-тет главы делегации России, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии начались в Стамбуле.

Об этом RT сообщил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что диалог российской и украинской делегаций пройдёт во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск 29 марта.