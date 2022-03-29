В Минобороны России заявили об уничтожении топливной базы в Ровенской области
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«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населённого пункта Клевань Ровенской области», — сказал он.
По его словам, с данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева.
26 марта армия России высокоточным оружием уничтожила крупную базу горючего в районе города Львова.