Матвиенко выразила надежду на мирное разрешение ситуации в Нагорном Карабахе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
«Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация», — цитирует её ТАСС.
Ранее Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: