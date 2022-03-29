Матвиенко выразила надежду на мирное разрешение ситуации в Нагорном Карабахе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха завершится мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

globallookpress.com

© Federation Council of Russia

«Мы надеемся, что мирным договором завершится эта ситуация», — цитирует её ТАСС. Ранее Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.