Жители Мариуполя рассказали, что украинские военные им ничем не помогали

Корреспондент RT Роман Косарев поговорил с жителями Мариуполя, которые были вынуждены почти месяц прожить в подвале на фоне боевых действий.

По словам местной жительницы, украинские военные ничем им не помогали.

«У нас квартиры погорели — мы сюда спустились. Многие умерли, мы вот во дворе хоронили», — сказала она.

Другой местный житель рассказал, что украинские войска «стреляют на поражение просто — и в военных российских, и в мирных».

«Просто «Азов» когда тикает — он стреляет уже куда попало: и в квартиры, и в подвалы. Вот недавно подвал разрушился — много погибших», — заявил он.

Также местные жители рассказали, что из-за холода и плохих санитарных условий заболевают дети. Кроме того, они были вынуждены сами тушить пожары и спасать других мирных жителей.

«Так себе мне живётся. У нас дома все окна выбило. Сейчас мы тут живём, тут половина детей уже переболела. Бабушка — инвалид. Вот жду маму, Давида — моего брата старшего. Жду, когда это всё закончится», — рассказала одна из девочек.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров в Мариуполе обсудили ход спецоперации по освобождению города от украинских войск.