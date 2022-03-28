Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного представителем националистических отрядов на Украине.
Бастрыкин поручил расследовать убийство российского военнопленного на Украине
  • РИА Новости

В сообщении СК говорится, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого избиения и последующего убийства российского военнопленного в подъезде одного из жилых домов на Украине.

«На видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет, запечатлён процесс избиения и убийства представителем националистических отрядов Украины российского военнопленного, руки которого связаны за спиной», — заявили в Следственном комитете.

Российские следователи намерены установить всех соучастников глумления, избиения и жестокого убийства военного и привлечь их к ответственности.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

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