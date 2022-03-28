Пользователи китайской соцсети возмутились видео с пытками над российскими военнопленными

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Пользователи китайской социальной сети Weibo возмутились видео с издевательствами над российскими военнопленными на Украине.

Человек, опубликовавший видео с издевательствами сообщает, что на нем сняты «действия украинских военных в отношении военнослужащих России, а также ЛНР и ДНР».

Точное место и время съемки он не уточнил.

Как пишет РИА Новости, пользователи назвали такие действия «поведением нацистов».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил российским следователям принимать исчерпывающие меры по фиксации фактов пыток пленных российских военнослужащих украинскими военными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские нацисты, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

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