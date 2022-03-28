В результате обстрела Донецка погиб мирный житель 85 лет
- РИА Новости
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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1937 года рождения по адресу: улица Тавасяна, 11, в результате обстрела Петровского района Донецка», — говорится в сообщении в Telegram.
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